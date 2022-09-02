В Воронеже цена на «квадрат» в новостройке превысила 90 тыс. рублей

В среднем "квадрат" подорожал на 818 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2022 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в среднем выросла на 818 рублей (0,89%) по сравнению с июлем. Она составила 92 298 рублей. Об этом сообщила медиагруппа De Facto в пятницу, 2 сентября.

Сильнее всего подорожали квартиры в Левобережном районе – на 4 тыс. рублей за «квадрат». В Центральном районе цены выросли на 2,9 тыс., в Железнодорожном – 1,6 тыс. В Коминтерновском районе, напротив, квартиры в новостройках подешевели на 0,01%. За «квадрат» там просят 82 179 рублей.

Отметим, во втором квартале 2022 года стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 80 222 рубля. По сравнению с первым кварталом рост в 7,8%.