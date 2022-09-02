Воронежцу присвоили звание Героя России посмертно

Фото: с сайта Михайловского кадетского корпуса Фото: Предоставлено

Выпускнику Михайловского кадетского корпуса Александру Крынину присвоили звание Героя России посмертно за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщило руководство кадетского корпуса.

Старший лейтенант Александр Крынин погиб при выполнении боевой задачи под Харьковом 8 мая. Ему было 26 лет. Михайловский кадетский корпус он окончил в 2013 году. Награду Александра Крынина получат его родные.