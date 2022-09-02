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Общество2 сентября 2022 10:30

Воронежцу присвоили звание Героя России посмертно

Александр Крынин погиб в боях под Харьковом
Мария Щербакова
Фото: с сайта Михайловского кадетского корпуса

Фото: с сайта Михайловского кадетского корпуса

Фото: Предоставлено

Выпускнику Михайловского кадетского корпуса Александру Крынину присвоили звание Героя России посмертно за участие в спецоперации на Украине. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщило руководство кадетского корпуса.

Старший лейтенант Александр Крынин погиб при выполнении боевой задачи под Харьковом 8 мая. Ему было 26 лет. Михайловский кадетский корпус он окончил в 2013 году. Награду Александра Крынина получат его родные.