Директор воронежского колледжа не смог избежать уголовной ответственности за зачисление «мертвых душ»

Директор Хреновского лесного колледжа Андрей Матвеев не смог избежать ответственности за зачисление «мертвых душ». Уголовное дело о «злоупотреблении полномочиями» вернули на новое рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда.

В июне 2022 года Бобровский районный суд назначил Матвееву штраф, освободив от уголовной ответственности. Однако сторона обвинения обжаловала это в вышестоящей инстанции. Областной суд встал на сторону прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, с 2014 по 2020 год Матвеев фиктивно зачислял студентов. За них из регионального бюджета он получил субсидию 973 тыс. рублей на выполнение госзаказа и 45 тыс. на стипендии.