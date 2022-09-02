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Происшествия2 сентября 2022 10:02

Директор воронежского колледжа не смог избежать уголовной ответственности за зачисление «мертвых душ»

Дело Андрея Матвеева вернули на рассмотрение
Мария Щербакова

Директор Хреновского лесного колледжа Андрей Матвеев не смог избежать ответственности за зачисление «мертвых душ». Уголовное дело о «злоупотреблении полномочиями» вернули на новое рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда.

В июне 2022 года Бобровский районный суд назначил Матвееву штраф, освободив от уголовной ответственности. Однако сторона обвинения обжаловала это в вышестоящей инстанции. Областной суд встал на сторону прокуратуры.

Напомним, по версии следствия, с 2014 по 2020 год Матвеев фиктивно зачислял студентов. За них из регионального бюджета он получил субсидию 973 тыс. рублей на выполнение госзаказа и 45 тыс. на стипендии.