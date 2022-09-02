Житель Воронежской области угнал ВАЗ и врезался в столб

54-летний житель Лисок утром не нашел свою машину ВАЗ-21102 возле дома, где припарковал ее вечером.

Через некоторое время оперативники обнаружили автомобиль с разбитой передней частью в лесополосе. Подозреваемого в совершении угона задержали. 22-летний парень, ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, признался, что ночью проходил мимо машины и решил покататься. Он открыл дверцу, разбив стекло, а потом запустил двигатель, поскольку смог подобрать нужный ключ из своей коллекции. Но во время поездки не справился с управлением и врезался в столб. После этого оставил автомобиль в лесополосе.

За угон мужчине грозит до пяти лет.