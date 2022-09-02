Под Воронежем сгорела дача, погиб 93-летний мужчина

Пожар был сложный, тушить его пришлось достаточно долго. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 1 сентября, около трех часов дня загорелась дача в садоводческом товариществе «Эфир» на хуторе Кузиха Хохольского района.

- О пожаре на улице 7-я Линия в дежурную часть сообщили в 14.53. На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Огонь потушили в 15.31. Пламя полностью уничтожило крышу дачного дома 5х6 метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К сожалению, на пожаре не обошлось без жертв. В огне погиб престарелый мужчина 93 лет. Причины возгорания еще предстоит выяснить.