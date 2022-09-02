Два воронежских проекта получат по полмиллиону рублей от Президентского фонда культурных инициатив

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два воронежских проекта получат субсидии от Президентского фонда культурных инициатив в общей сумме 1 млн рублей. Победителями второго конкурса стали «Слово культуре: навстречу театру» «Центра социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство жить» и творческая мастерская народных художественных промыслов и ремесел «Малахитовая Шкатулка» Центра помощи и разностороннего развития детей и взрослых «Пересвет». На реализацию проектов выделят 499,9 тыс и 499,1 тыс рублей соответственно.

Первый проект обеспечит доступ к культурным ценностям семьям из ЛДНР, приехавшим в Воронежскую область. Сроки реализации - с ноября 2022-го по март 2023 года. Второй проект организует занятия в столярной и плотнической мастерской. Проект будет реализован с октября 2022 года по сентябрь 2023-го.

Всего на конкурс поступило 6 814 заявок, получателями грантов стали 905 проектов из 80 регионов России на общую сумму 2,8 млрд рублей.