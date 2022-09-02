В Воронеже на телебашне каждую пятницу будут показывать хоккейные видеоролики

Телебашня вечером 2 сентября станет хоккейной. Фото: Воронежский ОРТПЦ.

Вечером 2 сентября в Воронеже стартует акция «Хоккей на высоте». Теперь каждую пятницу на телебашне, начиная с 21.00, будут показывать 15-минутный видеоролик с поздравлением Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Делать это будут в честь 15-летнего юбилея соревнования, в которой участвуют элитные команды России, Беларуси и даже одна китайская. Акция продлится до апреля 2023 года.

Напомним, вечером 1 сентября воронежская телебашня озарилась праздничной иллюминацией, посвященной Дню знаний. Ждем новых световых сюрпризов, до конца года праздников еще будет немало.