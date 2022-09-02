В Воронеже на выходных синоптики обещают прохладную погоду

Осень вступает в свои права. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные. Они уже будут по-настоящему осенними. Хотя дождей и не обещают, но только 3 сентября днем ожидают солнце. А затем до 6 сентября будет пасмурно. Заток холода даже в начале сентября – для наших широт совсем не диковина. По крайней мере первая декада осени обещает быть весьма прохладной, а ночью даже холодной. Что касается «бабьего лета», то, когда оно придет, пока неясно.

В ночь на субботу, 3 сентября, метеорологи прогнозируют пасмурную с прояснениями погоду и +6 градусов. Днем выглянет солнце, на него будут набегать тучи. Потеплеет до +18.

В воскресенье, 4 сентября, ночью при переменной облачности синоптики обещают +10 градусов. Днем будет пасмурно, при этом столбик термометра поднимется до +17.

А в первые дни рабочей недели погода продолжит ухудшаться. Сильно опустится дневная температура.

В ночь на понедельник, 5 сентября, вместо северо-западного подует северный ветер. Будет пасмурно при +9 градусах. Днем солнце так и не выглянет. При этом температура повысится до +16.

Во вторник, 6 сентября, ночью вернется северо-западный ветер. Будет по-прежнему пасмурно, и станет еще холоднее - +7 градусов. Тучи обещают и днем. При этом на этот раз потеплеет не сильно – до +14.

Напомним, сентябрь в целом, по прогнозам синоптиков, обещает быть практически соответствующим норме по температуре и несколько более сухим, чем обычно.