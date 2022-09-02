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Общество2 сентября 2022 6:55

В Хоперском заповеднике под Воронежем продлили ограничение на экскурсии по территории

Он будет действовать до 12 сентября
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Хоперский заповедник продлил временное ограничение на посещение экскурсионных маршрутов - до 12 сентября. Это связано с высоким классом пожарной опасности в районе.

- Музей природы заповедника и водный маршрут «Самый русский зверь» продолжает работу в штатном режиме, - отметили в заповеднике. - Информация о снятии ограничений или их продлении будет опубликована на официальном сайте Хоперского заповедника и продублирована на официальных страницах в социальных сетях. Следите за нашими новостями.