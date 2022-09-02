В Хоперском заповеднике под Воронежем продлили ограничение на экскурсии по территории

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Хоперский заповедник продлил временное ограничение на посещение экскурсионных маршрутов - до 12 сентября. Это связано с высоким классом пожарной опасности в районе.

- Музей природы заповедника и водный маршрут «Самый русский зверь» продолжает работу в штатном режиме, - отметили в заповеднике. - Информация о снятии ограничений или их продлении будет опубликована на официальном сайте Хоперского заповедника и продублирована на официальных страницах в социальных сетях. Следите за нашими новостями.