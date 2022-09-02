На открытие сезона в Воронежский театр оперы и балета приедут звезды мировой оперы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета откроет 62-й сезон 9 сентября.

В этот день пройдет концерт «Опера-гала». Впервые на воронежской сцене выступят звезды мировой оперы: приглашенная солистка Большого театра, театра Метрополитен-опера Любовь Петрова (сопрано) и солист Большого театра Илья Селиванов (тенор).

С Любовью Петровой сотрудничают многие ведущие театры Европы и США, певица с большим успехом выступает на крупнейших международных фестивалях. Широкая зрительская аудитория знакома с творчеством русской оперной звезды по фильму Кеннета Браны «Волшебная флейта», в котором Любовь Петрова снималась в роли Царицы ночи. Критики описывают ее голос как сопрано восхитительной, изменчивой красоты, сверкающих высоких нот и магнетического присутствия на сцене.

Илья Селиванов – один из лучших теноров своего поколения оперных исполнителей. Знатоки охотно присваивают его работам на сцене Большого театра высокий статус сенсационных. Певец много гастролирует по России и в зарубежных странах. Селиванов – обладатель красивого голоса, он ярок, темпераментен, артистичен.

Программа концерта «Опера-гала» включит лучшие произведения из афиши оперной труппы и эксклюзивные номера.