В детском саду под Воронежем ребенку демонстративно не дали подарка за отказ родителей сдавать деньги

Неприятный инцидент произошел 1 сентября в детском саду «Изумрудный город» в поселке Отрадное Новоусманского района. В день знаний в садике раздавали подарки, но не всем. Точнее без презента оставили одного ребенка. Возмущенная мамочка привлекла внимание к ситуации через соцсети, выложив фото в паблике «Мой и твой Воронеж».

- Суть в том, что родительский комитет с участием воспитателей проводил акцию в честь Дня знаний. Акция подразумевала также выдачу подарков детям в конце мероприятия. Мой ребенок подвергся публичному унижению в связи с травлей по причине добровольного сбора средств, в котором мы соответственно не принимали участия, - написала родительница. Под постом развернулась бурная дискуссия: одни защищают мать (по закону родители должны платить только за детсад и не обязаны сдавать деньги на ремонты, подарки и так далее), другие родителей, ведь они не должны платить за других детей, третьи – переживают за травму, полученную девочкой из-за того, что мать пожалела 100 рублей.

- К сожалению, инициатива родительского комитета обернулась очень неприятной ситуацией. Действительно, одна из мам воздержалась от сбора средств на подарки детям – сумма около ста рублей. Вне зависимости от того, было это известно воспитателям или нет, отдел образования Новоусманского района приносит свои извинения маме воспитанницы, а заведующая садом уже связалась с ней по телефону. Кроме того, с руководством, коллективом детского сада и родительским комитетом группы будут проведены разъяснительные беседы для того, чтобы впредь подобных ситуаций допущено не было, - отреагировали на скандал в администрации Новоусманского района.