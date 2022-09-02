Воронежцам покажут картины известного путешественника Федора Конюхова

3 сентября в музее имени Крамского откроется выставка картин Федора Конюхова.

«Путешествие длиною в жизнь» - это итог уникальных экспедиций знаменитого путешественника по всему миру. Воронежцы смогут познакомиться с редкими экспонатами коллекции из 60 живописных и графических работ, выполненными в различных художественных жанрах и техниках. Хронология работ охватывает три десятилетия странствий Федора Филипповича по земному шару - от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Большая часть работ создана художником во время кругосветных путешествий.

Выставка предваряет очередное знаковое путешествие Федора Конюхова - экспедицию NOVA. Это первое в истории одиночное пересечение Тихого и Атлантического океанов на катамаране на солнечной энергии. Главная цель экспедиции – изучить степень загрязнения вод мирового океана частицами микропластика и привлечь внимание широкой общественности к данной проблеме.

- Я путешествую с юности и убедился, что Господь Бог создал нашу планету очень красивой: океанские просторы Атлантики, седые вершины Гималаев, пустыня Гоби или Северный полюс – где бы я ни оказался, я не перестаю вдохновляться удивительными красотами нашей планеты Земля. Мое творчество, картины, литографии, скульптуры – отражение того, что я видел сам и чем хочу поделиться. Жду не дождусь, когда смогу выйти в океан, где буду заниматься наукой и продолжу делать наброски для следующих картин, - отметил Федор Конюхов.

Выставка продлится до 9 октября. 6+