Устроивший пьяный дебош в больнице воронежец одни сутки проведет в изоляторе

В прошлом месяце в БУЗ ВО «Аннинская РБ» П. устроил скандал. Находясь в нетрезвом состоянии, он выкрикивал в адрес медицинского персонала нецензурные реплики и грозил служебными неприятностями. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои хулиганские действия, он продолжал вести себя вызывающе и размахивал тростью. Для транспортировки в отдел МВД России по Аннинскому району к П. применили физическую силу и наручники.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. При этом уточнил, что кричал и грозил жалобами из-за обострения болезни. Суд признал П. виновным по ч. 2 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил административное наказание в виде ареста на срок одни сутки. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба Аннинского райсуда.