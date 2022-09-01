15 октября в Воронеже пройдет финал чемпионата России по автокроссу

В соревнованиях примут участие сотни спортсменов со всей страны. Фото ЦСП СК Воронежской области.

15 октября на новом стадионе технических видов спорта «Воронеж-Ринг», что в Придонском, состоится финал чемпионата России по автокроссу. В соревнованиях примут участие сотни спортсменов со всей страны: как именитые пилоты, так и гонщики, у которых это первый сезон в спортивной карьере. Также в Воронеж приедет легендарный КАМАЗ команды «КАМАЗ-Мастер» - автомобиль, который многократно побеждал в известной гонке «Париж-Дакар».

Завершением гоночного дня станет выступление панк-рок группы «Черный Вторник», которая исполняет песни легендарного «Сектора Газа».

Как сообщалось ранее, стало известно, как воронежским болельщикам попасть на матч «Факела» с «Пари НН». Без «карты болельщика» на стадион в Нижнем Новгороде не пустят.