В Воронеже пенсионер отдал мошенникам 180 тысяч рублей

За последний день лета на территории Воронежской области зарегистрированы четыре кражи, совершенных с банковских карт бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

31 августа в ОП № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 75-летнего местного жителя о том, что неизвестные путем обмана и злоупотреблением доверия похитили его деньги.

Потерпевший пояснил, что в день обращения в 15:10 ему на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что деньги на счете пенсионера находятся в опасности и необходимо их срочно снять и перевести их на безопасный счет. Напуганный мужчина поспешно снял сумму в размере 180 тысяч рублей и направил её на несколько счетов. Их злоумышленники называли пенсионеру по телефону. После того, как мужчина перевел всю сумму, с ним прервали связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в отдел полиции.

Всего же за последний день лета на территории Воронежской области зарегистрировано пять хищений денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием и четыре кражи, совершенных с банковских карт бесконтактным способом. Суммарный ущерб составил более 970 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.