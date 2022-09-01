Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 15:30

Жительницу Воронежской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение в интернете реплик экстремистского характера

Подсудимая раскаялась и попросила строго не наказывать
Алексей СЕРГУНИН

Уроженка Белгородской области Ч., проживающая в Аннинском районе, признана виновной по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В марте 2020 года она разместила в интернете комментарии, которые согласно выводам экспертного исследования, содержали лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства, пропаганды неполноценности человека и возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности.

В судебном заседании Ч. полностью признала себя виновной, раскаялась и попросила строго не наказывать. Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Аннинского райсуда.