Ни пройти ни проехать. Воронежцы пожаловались на разрытую территорию возле «Пролетки»

Срок окончания работ не определен Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На проспекте Революции у кинотеатра «Пролетарий» продолжается укладка плитки. Подрядчики разобрали старое покрытие. Площадь буквально превратилась в стройплощадку. Подойти к зданию кинотеатра или же просто пройти от Карла Маркса к театру кукол проблематично. На неудобство «КП Воронеж» пожаловались горожане.

- Приходится идти по проезжей части или же пробираться по песку, переступая через ямы. Хорошо, что на проспекте Революции проводят реконструкцию, но стоило бы предусмотреть дорожки для пешеходов на время работ, - рассказал читатель Максим.

В мэрии делают все необходимое, чтобы минимизировать неудобства Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В мэрии рассказали, что работы стараются провести максимально быстро. Точные сроки пока не называют. На время укладки для пешеходов установили ограждение на дороге.

- Если поступают жалобы от горожан, мы оперативно реагируем. На время работ подрядная организация обязана создать территорию для пешеходов, установить ограждения. Иногда в этой зоне стоят технические автомобили, что также необходимо, - пояснили в мэрии. – Мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Специально для этого работы разделены на участки. Сначала их проводили у памятника Биму, а теперь у «Пролетки», чтобы не разрывать всю территорию сразу. Проложить плитку полностью без неудобств невозможно. В случае с этой территорией, плитку кладут на бетон, что требует больше времени.

В мэрии напомнили, что контракт на благоустройство главной городской улицы действуют до конца 2023 года. То есть к этому времени привести в порядок должны весь проспект. Работы синхронизованы с прокладкой коммунальных сетей, что осложняет их.

Для пешеходов установили ограждение Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, ранее воронежцы жаловались на кучи земли на четной стороне улицы, где плитку уже уложили. Тогда в городском управлении экологии пояснили, что там подрядчик ведет подготовку к высадку кленов-крупномеров. Уже сейчас эти работы практически завершены.