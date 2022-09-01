В Воронежской области в столкновении мотоцикла и «Киа Рио» погиб 15-летний юноша

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 1 сентября, примерно в 13:30 в Новоусманском районе на 52-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» водитель мотоцикла «Вортекс», 15-летний местный житель, выезжал на трассу с прилегающей территории. Не пропустив автомобиль «Киа Рио», двигавшийся по трассе под управлением 27-летнего местного жителя, он столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой. Его пассажир, 15-летний местный житель, получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.