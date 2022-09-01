Как будет ходить общественный транспорт в Воронеже 2 – 4 сентября во время фестивалей «Русское лето» и «Город-Сад»

В эти выходные в Воронеже пройдут два традиционных культурных мероприятия, в связи с чем изменится организация дорожного движения в центральной и левобережной частях города. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Воронежа.

На период подготовки и проведения фестиваля «Русское лето»:

– с 16:00 2 сентября до 22:00 4 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе);

– с 00:00 до 22:00 3 и 4 сентября будет запрещено движение транспортных средств на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).

На период подготовки и проведения фестиваля «Город-Сад»:

– с 16:00 2 сентября до 22:00 4 сентября будет запрещена парковка транспортных средств на улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до дома № 8Б по улице МОПРа);

– с 6:00 до 21:00 3 и 4 сентября будет закрыто движение автотранспорта на улице Арзамасской (от Ленинского проспекта до дома № 2А по улице Арзамасской) и в районе дома № 93 по Ленинскому проспекту.