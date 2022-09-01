Стало известно, как воронежским болельщикам попасть на матч «Факела» с «Пари НН»

Запуск болельщиков на арену начнётся за 1,5 часа до стартового свистка. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

3 сентября в 15:00 воронежский «Факел» встретится с «Пари НН» в гостях в восьмом туре РФПЛ. Матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» (Бетанкура, 1А). Для болельщиков «Факела» на стадионе выделен сектор B231. Входная группа для болельщиков команды гостей – гейт №6. Приобрести билет можно онлайн – по ссылке. Чтобы купить билет на гостевой сектор, нужно ввести промо-код FAKEL. Продажа будет вестись и через кассу стадиона – касса у гейта №6 откроется за два часа до начала игры. Запуск болельщиков на арену начнётся за 1,5 часа до стартового свистка.

Важная деталь: всем желающим посетить матч потребуется «карта болельщика».

Как сообщалось ранее, калужский арбитр Кукуляк рассудит «Факел» и «Пари НН». Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе.