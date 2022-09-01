Житель Воронежской области угнал машину, чтобы съездить за выпивкой

Как было установлено судом, 6 апреля этого года 26-летний житель Калачеевского района решился съездить за алкоголем на чужом автомобиле в районе 4 часов утра в село Заброды. В этот же день спустя пару часов подсудимый припарковал машину у дома, в котором проживает. Прибывшие сотрудники полиции выявили у него наличие алкоголя в крови в количестве 0,24 мг/л при норме 0,16 мг/л.

Ранее мужчина ранее был осужден по ч.1 ст.264.1 УК РФ и наказан не только 320 часами обязательных работ, но и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Так как от отбывания наказания в виде обязательных работ он уклонялся, суд заменил ему не отбытую часть обязательных работ лишением свободы. После освобождения молодой человек на путь исправления не встал, вновь начал употреблять спиртное и отважился на еще одно нарушение закона.

В итоге суд признал злоумышленника виновным по ч.1 ст.166, ч.2 ст.264.1 УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений - 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Калачеевского райсуда.