В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

Сентябрь обещает быть менее дождливым, чем обычно. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на сентябрь. Среднемесячная температура будет +13,7. Это практически норма, но все же чуть меньше ее – на 0,3 градуса. Осадков обещают около 46 миллиметров. Это 90 процентов от нормы. Таким образом, сентябрь в целом будет обычным – ни холодным, ни жарким, ни сильно мокрым, ни очень сухим.

Что же касается ближайших нескольких дней, то они будут достаточно холодными. Со 2 по 5 сентября ночью температура будет колебаться от +6 до +9 градусов. Днем столбик термометра упадет ниже 20 градусов. И будет держаться в промежутке между +16 и +18.