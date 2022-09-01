Калужский арбитр Кукуляк рассудит воронежский «Факел» и «Пари НН»

Два гола "Факел" пропустил накануне от "Зенита". Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС. На матче между нижегородским «Пари НН» и воронежским «Факелом», которая состоится 3 сентября, будет работать судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

35-летний рефери трудиться на матчах РФПЛ с 2020 года. В текущем сезон он отработал на трех играх, в которых показал 11 желтых карточек и назначил три 11-метровых удара. Отметим, что при его судействе хозяева не одержали ни одной победы. «Химки» разошлись миром с питерским «Зенитом» (1:1), московский «Локомотив» - с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а «Краснодар» победил в Москве «Торпедо» (4:1).

Помогать Евгению Кукуляку будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный судья – Сергей Чебан, судья на VAR – Антон Фролов, инспектор – Николай Левников. Игра начнется в 15:00.

Как сообщалось ранее, вчера, 31 августа, «Факел» стартовал в Кубке России с гостевого поражения от «Зенита» (0:2).