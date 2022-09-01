В Воронежской области пропала женщина, ушедшая из дома в сером халате

Ирину Храмцову ищут уже 17-й день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 50-летней жительнице Поворино Ирины Храмцовой. Женщина ушла из дома 15 августа и до сих пор не вернулась. Родственники сообщают, что у нее случаются потери в памяти. Не исключено, что они и привели к тому, что женщина не смогла вернуться домой. Ранее Ирина Викторовна не пропадала.

Приметы Ирины Храмцовой: рост 165 сантиметров, обычное телосложение, серые глаза, каштановые волосы. В день исчезновения на ней был серый халат и черные резиновые шлепанцы.

Всех, кто знает где находится или может быть Ирина Храмцова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).