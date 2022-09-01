Воронежец при помощи изоленты изменил номерной знак на своем автомобиле

Владельцу "Шкоды" грозит лишение прав на срок до одного года. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Вчера, 31 августа, около 8:00 часов на улице 45 Стрелковой дивизии в районе дома №22 «Г» экипаж ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу остановил «Шкоду Суперб». За рулем машины находился 39-летний местный житель.

Во время проверки документов было установлено, что государственный регистрационный знак, установленный на транспортном средстве, является подложным. Конкретно мужчина с помощью изоленты черного цвета изменил символ «С» на «О». При проверке водителя по базам учетных данных было установлено, что у машины имеется задолженность по 56 неоплаченным штрафам за нарушения ПДД на общую сумму 55 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД составили протокол в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Кроме того, водитель привлечен к ответственности в соответствии с частью 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». Ему грозит лишение прав на срок до одного года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.