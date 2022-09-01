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Общество1 сентября 2022 11:31

Воронежец при помощи изоленты изменил номерной знак на своем автомобиле

Так он хотел избежать оплаты по штрафам
Алексей СЕРГУНИН
Владельцу "Шкоды" грозит лишение прав на срок до одного года. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Владельцу "Шкоды" грозит лишение прав на срок до одного года. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Вчера, 31 августа, около 8:00 часов на улице 45 Стрелковой дивизии в районе дома №22 «Г» экипаж ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу остановил «Шкоду Суперб». За рулем машины находился 39-летний местный житель.

Во время проверки документов было установлено, что государственный регистрационный знак, установленный на транспортном средстве, является подложным. Конкретно мужчина с помощью изоленты черного цвета изменил символ «С» на «О». При проверке водителя по базам учетных данных было установлено, что у машины имеется задолженность по 56 неоплаченным штрафам за нарушения ПДД на общую сумму 55 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД составили протокол в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Кроме того, водитель привлечен к ответственности в соответствии с частью 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». Ему грозит лишение прав на срок до одного года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.