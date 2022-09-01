В Воронеже вечером 1 сентября на телебашне устроят световое шоу

На необычные цвета телебашни можно будет полюбоваться с 20.30 до 23.00. Фото: Воронежский ОРТПЦ.

В четверг, 1 сентября, на телебашне Воронежа зажгут праздничную световую открытку. На зеленом фоне, как на школьной доске, появятся надписи: «Снова в школу» и «День знаний». Световое шоу будет наполнено теплыми красно-оранжевыми красками, символизирующими приход золотой осени. Таким необычным образом специалисты радиотелевизионного центра поздравят школьников, их родителей и учителей с новым учебным годом.

Необычная расцветка на воронежской телебашне будет сиять с 20.30 до 23.00.

Напомним, на телебашне делают уникальную иллюминацию почти на каждый важный праздник – на Новый год, 23 февраля, 8 марта, День победы.