В Воронеже вечером 1 сентября на телебашне устроят световое шоу

На необычные цвета телебашни можно будет полюбоваться с 20.30 до 23.00.
Фото: Воронежский ОРТПЦ.
В четверг, 1 сентября, на телебашне Воронежа зажгут праздничную световую открытку. На зеленом фоне, как на школьной доске, появятся надписи: «Снова в школу» и «День знаний». Световое шоу будет наполнено теплыми красно-оранжевыми красками, символизирующими приход золотой осени. Таким необычным образом специалисты радиотелевизионного центра поздравят школьников, их родителей и учителей с новым учебным годом.
Необычная расцветка на воронежской телебашне будет сиять с 20.30 до 23.00.
Напомним, на телебашне делают уникальную иллюминацию почти на каждый важный праздник – на Новый год, 23 февраля, 8 марта, День победы.