Главного тренера воронежского «Факела» оштрафовали за поведение во время матча с московским «Спартаком»

Олегу Василенко придется раскошелиться за эмоции во время матча со "Спартаком". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко вынужден будет заплатить штраф в 10 тысяч рублей за неоднократные выходы из технической зоны во время домашнего матча с московским «Спартаком». Такое решение приняли на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза в среду, 31 августа.

Кроме того, на ту же сумму оштрафовали клуб за то, что зрители во время игры использовали пиротехнику. Кстати, за то же нарушение в домашнем матче с «Динамо» наш клуб должен был выплатить еще больше – 20 тысяч. Но тогда фанаты сильно «постарались». Теперь они говорят свое «фи» Fan ID и не ходят на стадион, и размах использования пиротехники стал поменьше.

А 2 сентября на КДК рассмотрят поведение защитника «Факела» Сергей Божина, который по пути в раздевалку нецензурно оценил работу судей в матче со «Спартаком».

Напомним, игра с «красно-белыми» закончилась для «Факела» разгромом 1:4 после выигранного 1:0 первого тайма. А уже 15 сентября воронежскому клуб предстоит еще раз сразиться со «Спартаком» - на этот раз в Кубке.