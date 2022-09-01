В Воронеже стала известна полная программа фестиваля «Город-сад»

Цветочные платья должны стать более доступнными. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В департаменте природных ресурсов и экологии областного правительства рассказали подробнее о расписании фестиваля «Город-сад». Напомним, он впервые пройдет не в Центральном парке, а в «Алых парусах». Одним из новшеств фестиваля станет конкурс среди авторов цветочных композиций в виде платья. В 2022 году будет сразу 12 таких платьев. Поэтому очередь для фото с ними должна быть гораздо меньше, чем в 2021 году.

В субботу, 3 сентября, главная сцена фестиваля начнет работать с 10.00. В то же время откроется площадка народного голосования «Приз зрительских симпатий — Лучшая выставочная зона фестиваля». До 13.00 гостей будут развлекать артисты на ходулях - Пётр Первый и Фортуна. В 10.20 начнут показывать творческую программу коллективы Городского Дворца культуры.

В 12.30 начнется торжественная церемония открытия. В ней обещает участвовать губернатор Александр Гусев. А в 13.00 на сцену выйдет специальный гость – легендарный ведущий Николай Дроздов.

С 14.30 в парке пройдут творческие выступления и познавательная программа. С 15.30 до 16.30 можно будет участвовать в мастер-классе по топиарному искусству от тренера и преподавателя онлайн-школы по уходу за садом и формированию растений. В парке также будут проходить концерты и флешмобы. Завершится субботняя программа фестиваля в 19.00.

Организаторы уже подготовили композиции из соломы. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В воскресенье, 4 сентября, парк также откроют с 10.00. В 11.10 наградят победителей фотоконкурса «В родной природе столько красоты». В 12.00 начнется торжественная церемония подведения итогов фестиваля. Затем в программе фестиваля эко-урок, лекция о тенденциях флористического дизайна, анимационная программа от телеканала СТС и много концертов.

Завершит фестиваль спектакль «Виват Петру! Виват России!» с участием артистов Воронежского Академического симфонического оркестра. Начнется он в 18.00, закончится в 19.00.