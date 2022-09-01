Два игрока череповецкой «Северстали» пополнили воронежский «Буран»

Максим Казаков (слева) и Иван Подшивалов. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

За последние три сезона 22-летний нападающий Максим Казаков провел в КХЛ за череповецкую «Северсталь» 57 матчей, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач. В прошлом розыгрыше ВХЛ он выступал за «ураганных»: семь игр и три шайбы.

20-летний форвард Иван Подшивалов лишь трижды выходил на лед в КХЛ за череповецкий клуб. В прошлой кампании он выступал в МХЛ за «Алмаз»: в 53-х матчах забросил 20 шайб и отдал 20 передач. Годом ранее в составе «Алтая» в 60-ти встречах он набрал 24 балла по системе «гол+пас» (12+12).

Как сообщалось ранее, «Буран» занял третье место на предсезонном турнире в Тамбове. В последний игровой день подопечные Михаила Бирюкова победили «Ростов», уступая в счете 0:3.