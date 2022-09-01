Воронежца, который удерживал в подвале жену и 12-летнюю дочь, отправили в колонию

Девочка при помощи находившегося при ней мобильного телефона сообщила о случившемся родственникам матери, которые приехали и освободили женщину с дочерью из подвала. Фото из телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области.

38-летний житель Воронежа признан виновным по п.п. «г,д,ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, что 28 мая прошлого года в ночное время в частном доме, расположенном на улице Карла Маркса, у находившегося в состоянии алкогольного опьянения обвиняемого произошел конфликт с женой. За женщину пришла заступаться 12-летняя дочь. Мужчина , угрожая жене и ребенку ножом, заставил их спуститься в подвал дома, где закрыл и в течение полутора часов удерживал против их воли. Кроме того, обвиняемый высказывал в адрес членов семьи угрозы убийством.

К счастью, девочка при помощи находившегося при ней мобильного телефона сообщила о случившемся родственникам матери, которые приехали и освободили женщину с дочерью из подвала.

Как сообщалось ранее, на следствии обвиняемый, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, частично признал вину, утверждая, что не угрожал жене и дочке убийством. Приговором суда виновный осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Также к данному наказанию присоединена неотбытая его часть по ранее вынесенному приговору. По совокупности мужчине назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу.