В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели больше 1000 человек

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области продолжает ухудшаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили цифры по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. Они вновь вызывают тревогу. Продолжает расти число новых заражений. На утро четверга, 1 сентября, заболели COVID-19 еще 1057 жителей Воронежской области, 77 из них попали в больницы (31 августа было соответственно 923 и 78). Всего за время пандемии заболевших ковидом в нашем регионе стало уже 409 979.

Еще двое жителей Воронежской области умерли от осложнений ковида (на утро 31 августа была одна жертва этой страшной болезни). COVID-19 уже свел в могилу 8 381 нашего земляка.

Всего 418 человек выздоровели. На утро 31 августа их было гораздо больше – 634. Всего же справились с ковидом 390 139 жителей Воронежской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал возможное возвращение масочного режима. Власти уже вновь призывают носить маски. Пока не в приказном порядке, а в качестве рекомендации.