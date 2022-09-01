Воронежский яхтсмен победил на чемпионате и первенстве России по парусному спорту

Дмитрий Резван. Фото ЦСП СК Воронежской области.

За победу боролись порядка 200 сильнейших спортсменов со всей страны. В первые два дня удалось провести по четыре гонки в каждом классе. Дальше в график проведения соревнований коррективы внесла погода. Из-за слабого ветра пришлось переносить время начала гонок. Несмотря на это, яхтсмены определили сильнейших во всех классах.

В классе «Европа» трижды на высшую ступень пьедестала поднялся воронежский яхтсмен Дмитрий Резван. Он стал чемпионом России, а также выиграл среди юношей и юниоров. Воспитанник Михаила Чурикова победил в двух гонках из шести. К тому же среди взрослых он еще два раза финишировал третьим, по разу - пятым и седьмым.

А вот среди юниоров и юношей, к двум первым результатам Дмитрий добавил два вторых места, третье и пятое, что в итоге привело его к победе. «Серебро» и «бронзу» обоих турниров завоевали братья Николай и Андрей Фастенко из Москвы.