В Воронеже задержали трех мужчин, ограбивших пункт приема металла

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По версии следствия, в декабре 2021 года в дневное время два жителя Хохольского района и их воронежский подельник зашли в помещение пункта приема металла, расположенного на улице Героев Сибиряков. Они распылили перцовый баллончик в сторону 22-летнего приемщика, после чего, угрожая ему канцелярским ножом, потребовали все имеющиеся в кассе деньги. Получив желаемое, нападавшие скрылись. Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили данные автомобиля «Шевроле Авео», на котором предположительно передвигались злоумышленники. По полученной оперативной информации стражи порядка установили личности подозреваемых, а также их возможное местонахождение. Оперативники задержали их по местам проживания и доставили в отдел полиции. В ходе расследования обвиняемые свою вину признали полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.