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Происшествия1 сентября 2022 9:41

В Воронеже задержали трех мужчин, ограбивших пункт приема металла

Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей.
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По версии следствия, в декабре 2021 года в дневное время два жителя Хохольского района и их воронежский подельник зашли в помещение пункта приема металла, расположенного на улице Героев Сибиряков. Они распылили перцовый баллончик в сторону 22-летнего приемщика, после чего, угрожая ему канцелярским ножом, потребовали все имеющиеся в кассе деньги. Получив желаемое, нападавшие скрылись. Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили данные автомобиля «Шевроле Авео», на котором предположительно передвигались злоумышленники. По полученной оперативной информации стражи порядка установили личности подозреваемых, а также их возможное местонахождение. Оперативники задержали их по местам проживания и доставили в отдел полиции. В ходе расследования обвиняемые свою вину признали полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.