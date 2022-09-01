Главе города Семилуки под Воронежем не удалось обжаловать свою отставку

В Воронежском областном суде вынесли решение по поводу апелляции председателя горсовета-главы Семилук Александра Шевелюхина. Глава местных депутатов не согласился со своей отставкой, инициированной губернатором Александром Гусевым. Иск главы правительства Воронежской области по этому вопросу ранее удовлетворили в Семилукском районном суде.

В облсуде не стали менять решение коллег. В итоге, по идее, Шевелюхин должен расстаться со своим постом. Однако он уверен, что по-прежнему пользуется поддержкой местных депутатов.

- Меня в качестве председателя поддерживают все члены горсовета, кроме одного, - уверен Александр Шевелюхин. – Что касается претензий губернатора, то они возникли после представления прокуратуры, в котором указывали о конфликте интересов. Я одно время возглавлял МУП «Городское благоустройство» и был председателем райсовета депутатов. После получения представления направил письмо в ГосДуму для разъяснения законодательства в этом плане. Ответа не получил и написал заявление по собственному желанию, перестав быть директором МУПа. Однако вскоре такие же претензии возникли к областного управления по противодействию коррупции. Его сотрудники утверждали, что я месяц после получения представления прокуратуры оставался на должности директора МУПа. Хотя на тот момент я был в отпуске. Уверен, что на самом деле меня хотят убрать, потому что хорошо знаю городское хозяйство и могу задавать неудобные для некоторых районных чиновников вопросы.