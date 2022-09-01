В Воронеже «Хонда» врезалась в «Джилли», а потом в дерево: ранены двое

"Хонда" после столкновения с деревом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 31 августа, около 18.00 часов в Ленинском районе у дома № 55 по улице Карла Либкнехта случилась авария.

46-летний местный житель, руливший «Хондой CR-V», ехал по улице Депутатской со стороны Челюскинцев в направлении Колесниченко. Он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «GEELY ATLAS». Этот автомобиль ехал по улице Карла Либкнехта со стороны Ворошилова в направлении Моисеева. Управлял им 58-летний житель Воронежской области. После столкновения «Хонда» врезалась в дерево

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Водитель «GEELY ATLAS» и пассажир «Хонды CR-V», 39-летняя местная жительница, получили травмы степени тяжести. Их отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать наши сотрудники, - сообщили в региональном ГУ МВД.