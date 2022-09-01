В Воронеже для просмотра салюта на День города впервые выделят специальную площадку

Салют на День города продлится 12 минут. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Чтобы воронежцы могли смотреть салют на День города в более комфортных условиях, для них организуют специальную площадку на набережной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В День города 17 сентября для организации этой площадки перекроют движение на участке набережной Массалитинова от улицы Достоевского до Чернавского моста. Салют начнется в 21:00. Он продлится 12 минут. В небе расцветут разноцветные «ивы», «пионы», «хризантемы», а также появятся «волны» и «рыбки».

В мэрии пообещали, что после салюта будет более интенсивно, чем обычно в эти часы, работать общественный транспорт.

− Движение автобусов по проспекту Революции закрывать не планируем, он будет задействован в организации отъезда горожан после салюта. Управлению транспорта поручили проработать выпуск дополнительных машин на маршруты, - заявил Вадим Кстенин.