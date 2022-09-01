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Общество1 сентября 2022 8:24

В Воронеже для просмотра салюта на День города впервые выделят специальную площадку

Для этого перекроют движение на участке набережной Массалитинова
Олег КУЗНЕЦОВ
Салют на День города продлится 12 минут.

Салют на День города продлится 12 минут.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Чтобы воронежцы могли смотреть салют на День города в более комфортных условиях, для них организуют специальную площадку на набережной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В День города 17 сентября для организации этой площадки перекроют движение на участке набережной Массалитинова от улицы Достоевского до Чернавского моста. Салют начнется в 21:00. Он продлится 12 минут. В небе расцветут разноцветные «ивы», «пионы», «хризантемы», а также появятся «волны» и «рыбки».

В мэрии пообещали, что после салюта будет более интенсивно, чем обычно в эти часы, работать общественный транспорт.

− Движение автобусов по проспекту Революции закрывать не планируем, он будет задействован в организации отъезда горожан после салюта. Управлению транспорта поручили проработать выпуск дополнительных машин на маршруты, - заявил Вадим Кстенин.