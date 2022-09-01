Воронежский областной суд смягчил «драконовский» приговор главе села за взятку в 400 тысяч рублей

В Воронежском областном суде не сильно смягчили приговор Ивану Фалькову. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 31 августа, в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор бывшему главе Пригородного сельского поселения Калачеевского района Ивану Фалькову. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

В суде посчитали доказанным то, что чиновник получил 400 тысяч рублей от главы фермерского хозяйства в обмен на постановление об изменении вида разрешенного использования его земельного участка. Таким образом фермер рассчитывал на значительное снижение налогов. Тем не менее он по какой-то причине решил еще и сообщить о даче взятке в ФСБ.

Сам Иван Фальков участвовал в рассмотрении апелляции по видеосвязи, находясь в СИЗО. Бывший глава села заявил, что полученные в виде взятки деньги планировал потратить на внедорожник. Причем не для себя, а для администрации. К тому же в пользу Фалькова говорило и то, что он активно поддерживал донорское движение, во время пандемии одним из первых организовал помощь волонтеров пожилым людям. По его инициативе без использования бюджетных денег появился памятник русским героям, павшим в войнах XX века.

Тем не менее суд, хоть скостил приговор Фалькову, совсем незначительно – с семи лет колонии строгого режима до пяти. При этом в работе судебной системы Воронежской области просматриваются двойные стандарты. На фоне такого приговора заслуженному, но один раз оступившемуся человеку, резким контрастом выглядит фактически освобождение бывшего топ-менеджера «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова. Между тем в суде посчитали доказанным тот факт, что он в бытность директором не то, что даже не попытался каким-то образом справиться с искусственной сфабрикованной задолженностью предприятия в 68 миллионов рублей, но способствовал накоплению штрафов по этой сумме.

68 миллионов и 400 тысяч – суммы несоразмеримые. Похоже, прав герой «Бандитского Петербурга» Антибиотик: «В России можно воровать вагонами и быть на свободе. А можно украсть велосипед и сгнить в тюрьме».