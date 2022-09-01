Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили воронежцев с Днем знаний

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«Начало нового учебного года - не просто очередная календарная дата. Это общенародный праздник, объединяющий все поколения граждан нашей страны, для которых школьные годы стали самым светлым и радостным временем жизни.

Для учителей наступающий учебный год станет еще одной ступенью в приобретении профессионального опыта и совершенствовании педагогического мастерства, для более чем 13 тысяч первоклассников - порой интересных встреч и удивительных открытий, вступления в дружную школьную семью, для почти 5,5 тысяч выпускников 11-х классов – решающим периодом обучения, определяющим выбор профессии и дальнейшего жизненного пути, а для родителей – как это было всегда – временем особых хлопот и усилий.

Органы местного самоуправления вопросы развития образования всегда считали и считают приоритетом в своей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы юные воронежцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовали свои таланты и способности. Ежегодно список учебных заведений города пополняется новыми адресами, и сейчас в Воронеже полным ходом идет строительство уникальной для всей страны мега-школы.

Желаем всем, для кого начинается новый период обучения – школьникам, студентам и педагогам - удачи, настойчивости и терпения, мудрости и творческого вдохновения!

Пусть новый учебный год принесет всем воронежцам много новых успехов, свершений и побед!»