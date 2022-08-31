В Воронеже на фестивале "Русское лето" будет большая концертная программа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля традиций "Русское лето" запланировали большую музыкальную программу.

3 сентября выступят 9 коллективов.

12.20 концерт фольклорного ансамбля «Паветье» (Воронеж)

13.00 выступит досуговая артель «Игрецы» (Кострома)

13.45 Юрий Щербаков (Волгоград)

14.30 фольклорный ансамбль «Терем» (Воронеж)

15.15 ансамбль "Хохольские родники" (Хохол)

16.00 творческое объединение «Петр Валентинович» (Москва)

17.00 фольклорный ансамбль «Воля» (Воронеж)

18.00 мужской ансамбль «Казачий круг» (Москва)

19.00 «Этносфера» (Москва)

Про программу реконструкций фестиваля "Русское лето" читайте здесь, программу лекций - здесь, поэтическую программу здесь