В Воронеже на фестивале "Русское лето" выступят два десятка поэтов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На фестивале «Русское лето», который пройдет 3-4 сентября на Советской площади, запланирована большая поэтическая программа, в том числе от воронежских поэтов, - они выступят на одной площадке с известными авторами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

3 сентября

12.00 Вступительное слово Алексея Колобродова, Олега Демидова и Василия Нацентова.

12.30 Чтения воронежских поэтов Павла Сидельникова, Дарьи Князевой, Кристины Гайдуковой

14.30 Олег Демидов (Москва)

15.00 Владимир Безденежных (Нижний Новгород)

15.30 Дмитрий Ларионов (Нижний Новгород)

16.00 Мария Ватутина (Москва)

16.30 Антон Шагин (Москва)

17.00 Игорь Караулов (Москва)

4 сентября

12.00 Чтения воронежских поэтов Сергея Рыбкина, Надежды Третьяковой, Анастасии Картавцевой

13.00 Василий Нацентов (Воронеж)

13.30 Владимир Косогов (Курск)

14.00 Вадим Месяц (Москва)

14.30 Елена Заславская (Луганск)

15.00 Александр Пелевин (Санкт-Петербург)

16.00 Вадим Степанцов (Москва)

Про программу реконструкций фестиваля "Русское лето" читайте здесь, программу лекций - здесь