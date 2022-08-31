На фестивале "Русское лето" воронежцев ждет 12 лекций писателей и литературоведов

Захар Прилепин выступит в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы фестиваля "Русское лето" озвучили программу лектория, который пройдет на форуме. 3 и 4 сентября с 12.00 до 18.00 на одной площадке выступят известные писатели, журналисты и литературоведы.

3 сентября

12.00 Герман Садулаев – «Петр Первый – западник или евразиец» 13.00 Игорь Караулов – «Русская поэзия и специальная военная операция» 14.00 Константин Кусмауль – «Борьба Петра Первого за контроль каспийско-азиатского хаба» 15.00 Алексей Колобродов – «Спецоперация по обретению утерянного нарратива. Главные русские книги эпохи» 16.00 Денис Горелов — «Сериалы обрусели. Как скоро то же случится с кино». 17.00 Захар Прилепин – «Михаил Шолохов. Загадки гения»

4 сентября

12.00. Олег Демидов – «Одиссея одессита Бабеля» 13.00 Захар Прилепин, Алексей Колобродов, Олег Демидов – презентация 1-го тома «Полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова» 14.00 Василий Нацентов. «Воронежская поэзия: взаимопроникновение художественного образа и ландшафта». 15.00 Ольга Погодина-Кузмина – «Почему они-то диссиденты? Александр Вампилов и шестидесятники» 16.00 Андрей Рудалев – «От времени распада к времени эпоса». 17.00 Андрей Коробров-Латынцев – «Философия войны и философы на войне»

Историческую программу фестиваля "Русское лето" читайте здесь