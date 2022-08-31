Жительница Воронежа лишилась 93 тысяч, пытаясь оплатить курортный отель

За 30 августа в полицию с заявлениями на действия мошенников обратились 10 жителей Воронежской области. Ущерб потерпевших составил более 2,7 млн рублей.

39-летняя жительница Воронежа хотела поехать на курорт. Просматривая сайты с бронированием отелей для семейного отдыха, она списалась в мессенджере с одной из гостиниц, после выбора даты для бронирования, женщине предложили произвести оплату через сайт. Дама ввела данные своей банковской карты. Но ей написали «менеджеры», что необходимо произвести оплату еще раз, потому что она «не прошла», прислав скриншот.

Женщина оплатила еще раз. После этого мошенники с ней на связь больше не выходили. Она потеряла более 93 000 рублей.