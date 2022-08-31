Воронежцам рассказали, какие реконструкции пройдут на фестивале "Русское лето"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На фестивале «Русское лето», который пройдет 3-4 сентября на Советской площади, воронежцев ждет масштабная историческая программа. Будет работать несколько площадок, где можно увидеть реконструкции раннего средневековья, посетить десятки мастер-классов, окунуться в Петровскую эпоху, а также узнать историю России на выставках.

В частности воронежцев ждет турнир по средневековому бою, на площадке средневековых забав можно научиться стрелять из лука и сразиться на мягких мечах – тямбарах. Проведут также мастер-классы по каллиграфии, изготовлению украшений, резьбе по дереву, плетению кольчуги и ткачеству. Здесь же можно поиграть в настольные игры, принять участие в народных забавах, сделать фотографии на память в средневековых нарядах.

Площадка XVII века представит зрителям события времен молодого Петра. Здесь расположатся покажут противодействие стрельцов и европейских наемников. Зрители научатся пикейному бою, строевым командам и узнают о дисциплине и быте армии XVII века.

На площадке "Ремесла Московии" можно попрактиковаться в книгопечатаньи на станке XVII века, изготовлении стеклянных бус и кузнечном деле.

На площадке "Военное дело Петровской эпохи" воронежцам покажут быт солдат Петровской эпохи, основы строевой подготовки, научат владеть мушкетом и вязать морские узлы. Также в этой секции будет выставка оружия.

На площадке "Петровские ассамблеи" зрителей ждут одежда и предметы быта конца XVII – начала XVIII веков. Кроме того, здесь будет представлена школа хороших манер и «барбер» петровского времени.

Площадка "Первая мировая война" покажет вооружение и снаряжение Русской императорской армии. Здесь расположатся госпиталь, пулеметная точка, выставка «Подвиг героев», экспозиция об истории почтово-телеграфного ведомства.

На площадке "Великая Отечественная война" можно будет посмотреть выставку вооружения и одежды солдат Советской армии и союзников, а также экспозицию «Мирное небо», посвященную послевоенному периоду России. Здесь же можно поучиться танцам того времени.