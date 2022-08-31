Воронежские спортсменки завоевали «золото» и «бронзу» Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе

Воронежские девушки отлично стреляли и заняли две трети пьедестала на траншейном стенде. Фото: cspsk-vrn.ru

В Татарстане в селе Введенская Слобода проходит XI юношеская Cпартакиада учащихся по стендовой стрельбе. На соревнования приехали 95 спортсменов из 15 регионов России.

На пьедестал на траншейном стенде поднялись воронежские спортсменки Александра Галина и Мария Перова. Они завоевали «золото» и «бронзу» соответственно, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Галина лидировала и в квалификации - на ее счету было 99 пораженных мишеней из 125. Ровно столько же разбила тарелочек и Елена Брагина из Курганской области, однако в последовавшей перестрелке победила наша спортсменка. А вот Мария Перова в квалификации стала седьмой. Зато наши спортсменки оказались в одном полуфинале и не оставили шансов двум другим его участницам на продолжение борьбы. Они обе вышли в финал — Галина поразила 18 мишеней, а Мария - 14.

В медальном матче воронежским спортсменкам противостояли Александра Косьмина из Свердловской области и Елена Брагина из Курганской, показавшие два лучших результата во втором полуфинале. В решающей стадии Галина поразила 24 мишени и поднялась на первое место. Второе место заняла Александра Косьмина. Она подстрелила 20 мишеней, а Мария Перова стала третьей, попав в 16 тарелочек.

Впереди в программе Спартакиады смешанные пары поборются в трапе, а потом к борьбе за медали присоединятся спортсмены, выступающие на круглом стенде. Сначала юноши и девушки разыграют личные награды, а потом определят сильнейших в смешанных парах.