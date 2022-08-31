Житель Воронежа во время пьянки зарезал собутыльника

30 августа пьянка компании закончилась поножовщиной. Инцидент произошел на Левом берегу - в квартире в переулке Мостостроителей. Хозяин жилья с приятелем пошли в магазин, а когда вернулись - их ждал труп собутыльника.

Оказалось, между оставшимися в квартире мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из участников конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и живот. От полученных телесных повреждений 33-летний потерпевший скончался. Вернувшемуся владельцу квартиры осталось только вызвать «скорую» и полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. На него завели уголовное дело об убийстве.