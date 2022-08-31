Воронежец победил на всероссийских соревнованиях по армрестлингу «Кубок Черноземья»

В Воронежской области впервые прошли всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Черноземья». Они должны были состояться еще в 2020-м году, но тогда их отменили из-за вспышки COVID-19.

Турнир состоялся в Семилуках. Спортсмены боролись здесь не только за медали, но и за звание мастеров спорта, которое присваивали победителям турнира. Статус «мастерского» турнир получил благодаря тому, что в нем участвовали спортсмены из 22 регионов страны — всего 97 человек.

Сначала все участники «Кубка Черноземья» боролись в своих весовых категориях, а потом могли сразиться в «абсолютный», где нет ограничений по весу. Победу здесь одержал воронежец Александр Апевалов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кроме Апевалова, в своих категориях на пьедестал поднялись еще несколько воронежцев. Дмитрий Колябин стал победителем в весе до 70 кг, а третье место занял Александр Кулькин. К тому же в шаге от пьедестала остановился Михаил Тарковский. В весовой категории до 100 кг серебряную медаль завоевал Роман Гусейнов.

Завоевали награды и девушки. Третье место в весе до 50 кг заняла Алена Герасимова, а Ангелина Сезина замкнула тройку сильнейших в категории до 60 кг. Причем в этой весовой категории все места с третьего по восьмое заняли воронежские спортсменки.

В командном зачете воронежские спортсмены заняли на турнире второе место, уступив только гостям из Белгородской области. Третьими стали силачи из Пензенской области.

- Идея проведения этого турнира появилась несколько лет назад после того, как перестали проводить чемпионат ЦФО по армрестлингу, - рассказал президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов. – Много областей в результате лишились крупного турнира. И как-то вот со своим единомышленниками, ребятами, которые раньше со мной вместе занимались армрестлингом, мы это сделали. Качество участников этого турнира очень высокое. Здесь несколько заслуженных мастеров спорта, многократных чемпионов мира и Европы.