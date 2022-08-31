В Воронеже автоинспекторы помогли водителю "закипевшей" на жаре BMW отправить домой жену с детьми

30 августа житель Новоусманского района попал в сложную ситуацию на трассе в Рамонском районе. При возвращении домой на 492-м километре автодороги М-4 «Дон» у 34-летнего водителя встала машина. Произошел перегрев двигателя «БМВ520», связанный с неисправностью системы охлаждения. На улице была жара, в машине - жена с двумя детьми - двух и четырех лет.

Иномарку с клубами дыма заметили инспекторы ДПС, патрулирующие участок. Оценив ситуацию, что от палящего солнца на трассе невозможно укрыться, полицейские доставили супругу автомобилиста с малышами на патрульном автомобиле домой в поселок Отрадное. А неисправный автомобиль помогли отбуксировать до ближайшей ремонтной станции.