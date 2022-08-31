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Здоровье31 августа 2022 13:56

В Воронеже девочке восстановили руку, поврежденную сильным порезом оконного стекла

После травмы школьница не могла двигать рукой, но врачи смогли вылечить ребенка
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже врачи областной детской клинической больницы №2 смогли помочь девочке после серьезной травмы руки. 13-летняя школьница очень сильно порезалась оконным стеклом. Рана предплечья была настолько глубокой, что рука не двигалась.

- У девочки были полностью повреждены все слои сгибателей правой кисти на уровне средней и нижней трети предплечья, полностью поврежден срединный и частично - локтевой нерв, – рассказывает травматолог Сергей Медведкин. - Как следствие, утрачена двигательная функция.

Из-за продолжающегося кровотечения девочку срочно отправили на операцию. Бригада врачей в составе травматолога Сергея Медведкина, нейрохирурга Сергея Гриценко, детского хирурга Павла Пономарева, анестезиолога Александра Игнатенко и операционной сестры Татьяны Ждановой шесть часов восстанавливали целостность нервов и пластику всех поврежденных сухожилий.

И в результате удачно проведенной операции и реабилитации в травматологическом отделении девочке удалось восстановить двигательную функцию руки.