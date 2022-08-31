В городе Острогожск Воронежской области разработают проект по сохранению церкви XVIII века

В ближайшие месяцы разработают проект по сохранению церкви Михаила Архангела, расположенной в Острогожске по адресу: улица Песчаная, 10. Об этом сообщили в региональном управление по охране объектов культурного наследия.

Уже определили подрядчика - ООО «фирма «РАС» (Воронеж). Его специалисты должны представить проект заказчику – острогожской религиозной организации – не позже конца декабря 2022 года.

Храм Михаила Архангела был построен в 1775 году в пригородной слободе Пески («на Песках»). Первоначально (с 1699 года) там находилась деревянная церковь во имя Архангела Михаила. В 1782 году были освящены приделы храма: правый – в честь Владимирской иконы Божией Матери, левый – во имя преподобного Иоанна Рыльского.

В третьей четверти XIX века трапезная, приделы и алтарная часть перестроили. Колокольню возвели в начале ХХ века. В годы большевистских гонений на церковь храм закрыли. В 1948 году его снова открыли и с тех пор по настоящее время в нем совершаются богослужения. В 2003 году по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия начали капитальный ремонт и реставрацию храма.