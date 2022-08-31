В Воронеже прохожий помог пенсионерке защититься от вора

В Воронеже поймали рецидивиста, который пытался ограбить на улице пенсионерку.

Инцидент произошел днем 30 августа на улице Моисеева. 63-летняя женщина стала жертвой нападения, когда шла по мини-рынку. К ней неожиданно подбежал неизвестный и попытался вырвать из рук сумку. Женщина старалась удержать свое имущество, ведь в сумке находились деньги и мобильный телефон. Тогда грабитель несколько раз ударил в лицо не отпускавшую сумку пенсионерку. На помощь женщине пришел прохожий, после чего нападавший скрылся.

По полученному от пострадавшей и очевидцев описанию оперативники установили личность подозреваемого. 33-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные эпизоды, задержали, и он сознался. За грабеж ему светит до семи лет заключения.